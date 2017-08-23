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Декларация–2016: Глава Госслужбы миграции владеет земельными долями, статс-секретарь — 29-летней "Ауди 80"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444185-ru.html

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23 августа 2017, 14:56       Комментарии

Председатель Госслужбы миграции Медетбек Айдаралиев в 2016 году заработал 400 тыс. 576 сомов по месту основной работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой. В собственности М.Айдаралиева значатся дом (66,56 кв.м), 4 земельных доли. Близкий родственник заработал 106 тыс. 572 сома.
М.Айдаралиев занимает должность председателя с 23 декабря 2016 года.
Статс-секретарь Нурлан Шерипов (назначен в октябре 2016 года) получил 585 тыс. 112 сомов по месту основной работы и 140 тыс. 494 сома от педагогической деятельности. В собственности указал 4 земельных участка, многолетние насаждения и автомобиль "Ауди 80", 1988 года выпуска. Близкий родственник Н.Шерипова заработал 88 тыс. 31 сом.
Заместитель председателя Алмазбек Асанбаев (назначен в марте 2015 года) заработал 388 тыс. 308 сомов и владеет домом (100 кв.м).
Директор информационно-консультационного центра при службе Жанболот Бейшенов заработал 312 тыс. 160 сомов. В качестве недвижимого имущества указал земельный участок.
Руководитель представительства Госслужбы миграции Кыргызстана в России Толонбай Кожобаев заработал 386 тыс. 808 сомов. У него есть дом (150 кв.м) и земельный участок. У его родственника также есть земельный участок. Т.Кожобаев занимает эту должность с августа 2016 года.

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