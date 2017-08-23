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Свидетелей по делу Тологонова заставят прийти в суд

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365221_sv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444184-ru.html

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23 августа 2017, 14:45       Комментарии

Сегодня, 23 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу бывшего депутата парламента Райкана Тологонова.
В ходе процесса выяснилось, что в суд не пришли свидетели. В связи с этим прокурор Нургазы Токтосунов заявил ходатайство о внесении постановления о принудительном приводе.
"Некоторые свидетели не проживают по месту прописки. Их надлежащим образом оповещали. В связи с этим прошу вынести постановление о принудительном приводе", - заявил Токтосунов.
Он также представил суду заявление от свидетеля Мирлана Касенова, который просил судью Марата Сыдыкова зачитать его показания на процессе.
Сторона защиты сообщила, что всего свидетелями по делу проходят более 20 человек. И, по словам Тологонова, следствие не включило в список некоторых важных свидетелей.
"Есть очень важные свидетели, которых не включили в дело. Они могут повлиять на ход заседания. Следствие подошло к делу тенденциозно. Они решили ответственность возложить на ваши плечи", - сказал Тологонов.
В итоге судья вынес постановление о принудительном приводе свидетелей и отложил процесс на 6 сентября.

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