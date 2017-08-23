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Президент КР обсудил с секретарем Совбеза России военное сотрудничество

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444183-ru.html

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Кыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности

Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

А.Атамбаев и секретарь Совбеза России Н.Патрушев обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

Атамбаев и Патрушев обсудили вопросы военного сотрудничества и борьбу с терроризмом

23 августа 2017, 14:29       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила пресс-служба главы государства.
Патрушев прибыл в республику для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными госорганами Кыргызстана и России.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, Атамбаев и Патрушев обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.
На встрече также присутствовал секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров.
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