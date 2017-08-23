Президент КР обсудил с секретарем Совбеза России военное сотрудничество

23 августа 2017, 14:29 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила пресс-служба главы государства.

Патрушев прибыл в республику для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными госорганами Кыргызстана и России.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, Атамбаев и Патрушев обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

На встрече также присутствовал секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });