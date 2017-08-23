Маленькая победа — хроники бишкекчанок на шоу "Ты супер! Танцы"

23 августа 2017, 14:32 Комментарии

От Кыргызстана в международном шоу участвуют две танцовщицы: Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы.

Конкурсанты проекта "Ты супер! Танцы" устроили шуточные соревнования, призом в которых были объявлены зонты с логотипом Sputnik. Их выиграли девочки из Кыргызстана.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует в сентябре. В нем принимают участие более 140 ребят.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });