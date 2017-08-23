23 августа 2017, 14:38 Комментарии

В Бишкеке ссора между мужчинами закончилась гибелью одного, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, 19 августа на одной из столичных улиц столицы прохожие обнаружили тело мужчины в возрасте 40-45 лет, с признаками насильственной смерти.

"По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Ошской области 22-летний Н.у.Э. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Со слов подозреваемого, причиной убийства послужила ссора между ними, он избил мужчину до смерти", – говорится в сообщении.