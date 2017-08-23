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В Бишкеке ссора между мужчинами закончилась гибелью одного

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444181-ru.html

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23 августа 2017, 14:38       Комментарии

В Бишкеке ссора между мужчинами закончилась гибелью одного, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, 19 августа на одной из столичных улиц столицы прохожие обнаружили тело мужчины в возрасте 40-45 лет, с признаками насильственной смерти.
"По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Ошской области 22-летний Н.у.Э. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Со слов подозреваемого, причиной убийства послужила ссора между ними, он избил мужчину до смерти", – говорится в сообщении.

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