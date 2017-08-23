По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 24 августа

23 августа 2017, 14:24 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и по востоку Алайской долины кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +9...+14

днем: +24...+29

Таласская область

ночью: +5...+10

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +27...+32

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +27...+29.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 22 августа составила +21,5 градуса, 23 августа утром +20,4 градуса.