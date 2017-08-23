По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 24 августа

23 августа 2017, 14:24 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 августа. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и по востоку Алайской долины кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +24...+29
Таласская область
ночью: +5...+10
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +27...+32
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +20...+25
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12...+14, максимальная температура воздуха днем +27...+29.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 22 августа составила +21,5 градуса, 23 августа утром +20,4 градуса.