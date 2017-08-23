Мужчина подшофе после отдыха в ресторане угнал муниципальный грузовик

23 августа 2017, 13:26 Комментарии

В Оше пьяный молодой человек угнал "КамАЗ" и повредил газопроводную трубу. Об этом сообщают правоохранительные органы города Ош.

В милиции отметили, что машина принадлежала муниципалитету. Охранник заметил, что грузовик завел неизвестный ему человек. После чего сторож сразу позвонил на пульт "102".

Прибывшая на место патрульная милиция задержала подозреваемого в угоне. Было установлено, что задержанным является 22-летний житель Кадамжайского района Баткенской области. По предварительным данным, молодой человек отдыхал вместе со своим знакомыми в ресторане неподалеку.

"Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодой человек решил сесть за руль грузовика. В момент угона кузов "КамАЗа" был поднят, в результате угонщик повредил трубу газопровода и коммуникационные линии. Кроме того, соседнее здание осталось без доступа к Интернету", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В данное время ведутся следственные мероприятия.