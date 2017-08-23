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Бишкекглавархитектура разработала правила размещения наружной рекламы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365218_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444177-ru.html

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23 августа 2017, 14:05       Комментарии

"Бишкекглавархитектура" разработала положение о правилах размещения наружной рекламы и информации.
Как сообщает пресс-служба предприятия, документ на круглом столе сегодня обсуждали вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, завотделом перевода и рекламы Национальной комиссии по государственному языку при президенте КР, руководитель отдела по развитию госязыка мэрии Бишкека и другие специалисты.
С докладом о текущей ситуации выступил заместитель начальника Бишкекглавархитектуры Болот Усубалиев, который рассказал о правилах и положении, а также о порядке выдачи архитектурно-технических заключений и паспорта на размещение средств наружной рекламы и информации на территории Бишкека.
Участники отметили, что некоторые действующие вывески и аншлаги в Бишкеке нарушают требование Закона "О государственном языке".
В разработанном положении отражены нормы и правила Закона "О государственном языке", и в случае его принятия можно будет сократить подобные факты нарушений в столице.
По мнению участников круглого стола, разработанное положение и правила также поспособствуют упорядочению архитектурно-эстетического облика городской среды и внешнего облика зданий и сооружений в Бишкеке.
По итогам встречи было принято решение внести предложения и замечания по положению и правилам размещения средств наружной рекламы и информации в пятидневный срок.

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