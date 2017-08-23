Узбекистан объяснил, почему покупает электроэнергию в Кыргызстане

23 августа 2017, 14:21 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Узбекистан в этом году начал закуп дешевой электроэнергии из Кыргызстана, сообщили во вторник на пресс-конференции представители "Узбекэнерго", пишет Sputnik Узбекистан.

Поставки электричества в РУз начались 16 июня в рамках контракта, заключенного между компаниями "Электрические станции" и "Узбекэнерго". Общий объем закупок составит 1 миллиард 250 миллионов киловатт-часов.

По словам представителей узбекской стороны, импорт электроэнергии осуществляется для оптимизации работы энергосистемы и обеспечения аграрного сектора водными ресурсами.

"В этом году мы действительно импортируем электроэнергию из Кыргызстана в период вегетации, чтобы обеспечить сельское хозяйство водой для орошения земель и оптимизировать работу энергосистемы", - отметил начальник управления стратегического развития "Узбекэнерго" Эсо Садуллаев.

Сейчас страны ЦА активно обсуждают проекты по восстановлению в регионе объединенной энергосистемы, которая действовала при Советском Союзе.

В частности, на той же пресс-конференции Садуллаев заявил о стремлении республики реализовать меры по расширению и усилению энергокольца и о том, что РУз уже наладила параллельную работу участков энергосистем Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В настоящее время "Узбекэнерго" ежегодно вырабатывает свыше 60 миллиардов киловатт-часов, 10 процентов которых приходится на ГЭС, а 90 процентов - на тепловые электростанции.

Потребление электроэнергии в стране растет с каждым годом. Так, если в 2000-м объем месячного потребления одной семьи составлял 114 киловатт-часов, то к 2016 году он увеличился на 35 процентов и достиг 160 киловатт-часов.

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