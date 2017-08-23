Главы ведомств государств-членов ШОС, занимающихся ликвидацией ЧС, встретятся в Чолпон-Ате

23 августа 2017, 13:43 Комментарии

В Чолпон-Ате пройдет девятое Совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба МЧС КР.

Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа. Цель – дальнейшее укрепление сотрудничества между чрезвычайными ведомствами государств-членов ШОС в сфере снижения рисков бедствий.

"В совещании примут участие представители Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. 23 августа, в рамках совещания, в глава МЧС Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с генсеком Международной организации гражданской обороны Владимиром Кувшиновым в Бишкеке. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области снижения рисков бедствий", – говорится в сообщении.

24 августа в культурном центре Рух-Ордо Чолпон-Аты пройдет непосредственно само совещание. 25 августа планируются показательных выступлений пожарно-спасательных подразделений города Чолпон-Ата, практические мероприятия с элементами спасения на воде, и проведение подводно-технических работ на озере Иссык-Куль.