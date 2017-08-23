Лидер КНДР распорядился увеличить производство ракетных двигателей, боеголовок - СМИ

23 августа 2017, 13:37 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился увеличить производство твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок, сообщили в среду государственные СМИ КНДР, воздержавшись от угроз в адрес Вашингтона после сохранявшейся несколько недель высокой напряженности.

Сообщение о визите Кима в Институт химических материалов при Академии военных наук КНДР появилось вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, похоже, выступил с мирной инициативой в отношении Пхеньяна, приветствовав то, что он назвал сдержанностью, недавно продемонстрированной изолированной Северной Кореей, пишет Reuters

Президент США Дональд Трамп также выразил осторожный оптимизм относительно возможного улучшения отношений с КНДР после нескольких месяцев роста напряженности вокруг северокорейской программы разработки оружия.

Сотрудники исследовательского института проинформировали северокорейского лидера о прогрессе в производстве боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и твердотопливных двигателей, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея с начала 2016 года провела два ядерных испытания и десятки ракетных пусков, существенно усилив напряженность на Корейском полуострове. Два испытания баллистических ракет в июле привели к введению новых, более жестких глобальных санкций в отношении Пхеньяна.

Тиллерсон во вторник сказал, что надеется на скорое открытие пути для диалога с КНДР. Трамп, выступая в Финиксе, штат Аризона, сказал о Киме: "Я уважаю то, что он начинает уважать нас... И возможно - вероятно, нет, но возможно - из этого выйдет что-то хорошее".

ЦТАК сообщило, что Ким выразил "особую благодарность" и предоставил "специальные бонусы" сотрудникам института, назвав их героями.

Сообщение северокорейского агентства не содержало агрессивной риторики, характерной для последних нескольких недель, когда Ким грозил нанести ракетный удар вблизи принадлежащего США Гуама, после того как Трамп предупредил, что Вашингтон ответит "огнем и яростью" на угрозы со стороны Пхеньяна.

США во вторник объявили о введении санкций в отношении российских и китайских граждан и компаний за поддержку северокорейской программы разработки оружия.