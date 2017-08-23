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Еще одно столкновение лоб в лоб на трассе Бишкек-Токмок, погибли мать и сын

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eshche-od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444171-ru.html

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Две машины столкнулись лоб в лоб близ Токмока — погиб водитель

23 августа 2017, 13:59       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Два машины столкнулись лоб в лоб на автотрассе Бишкек – Токмок, погибли два человека – женщина и ее сын. Об этом агентству "Кабар" сообщил пресс-секретаря ГУВД Чуйской области Тилек Исаев.
По его словам, авария произошла сегодня утром примерно 8.00 на 41 км на объездной автодороге. Водитель машины Nissan на большой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Audi-100, которая направлялась в сторону Иссык-Кульской области.
На месте ДТП погибли два человека – 37-летний водитель Audi-100и его 68-летняя мать.
29-летний водитель Nissan госпитализирован с проломами ноги и ребер. В милиции добавили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Чуть ранее на 57 километре автодороги Бишкек – Торугарт две машины столкнулись лоб в лоб, водитель одной машин погиб на месте.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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