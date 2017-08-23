В Кыргызстане за 16,5 лет в ДТП погибли более 16,7 тыс. человек, в том числе 2103 ребенка

23 августа 2017, 13:48 Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовный кодекс от 1997 года.

Как отмечается в справке-обосновании проекта закона, опубликованного для общественного обсуждения, не смотря на увеличение санкций статьи 281 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации

транспортных средств) о лишении свободы до 10 лет, при совершении преступления, повлекшее гибель нескольких лиц, причинения тяжкого вреда здоровью и прочее, законодатель классифицирует ее от преступления небольшой тяжести до менее тяжкого преступления, что дает возможность избежать соразмерного наказания для виновного лица и является основным обстоятельством, учитываемые при избрании (изменения) меры пресечения обвиняемому лицу.

Динамика основных показателей аварийности свидетельствует о высоком уровне дорожно-транспортного травматизма в стране и его тенденции к росту. С 2000 года в Кыргызстане в 81 тыс. 313 зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях погибло 16 тыс. 723, в том числе 2 тыс. 103 ребенка, ранено 111 тыс. 191 человек , среди которых 18 тыс. 173 ребенка.

По данным МВД, за 1 полугодие 2017 года по фактам ДТП зарегистрировано 2 тыс. 583 заявлений и сообщений, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года возросло на 4,2%. Телесные повреждения получили 3 тыс. 834 лица (+2,6%), из которых 569 дети, а число погибших составило 307 человек, из которых 30 детей.

В ходе рассмотрения заявлений и сообщений возбужденно лишь 7% уголовных дел (170), по остальным были приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела по различным основаниям.

Анализ расследованных уголовных дел показывает, что по 64 делам пострадавшие получили менее тяжкий вред здоровья, по 56 уголовным делам выявлены факты гибели или причинения тяжкого вреда здоровья, по 16 фактам - ДТП повлекли смерть двух и более лиц. Отмечается, что водители, виновные в совершении ДТП, по которым возбуждены 20 уголовных дел, находились в состоянии алкогольного опьянения, по 14 уголовным делам - скрылись с места происшествия.

В целях ужесточения уголовного наказания и процессуального ограничения по преступлениям, предусмотренным статьей 281 УК КР, МВД предлагает деяние, когда лицо совершило преступление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, классифицировать как тяжкое преступление (сейчас - менее тяжкое).

Так, вносится изменение, по которому к менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не выше 5 лет, а также неосторожные преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, но не свыше 10 лет, а также неосторожные преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше 8 лет.