Кыргызстанцы разгромили турецкую сборную на ЧМ по кокпару

23 августа 2017, 13:33 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по кок-бору разгромила соперников из Турции со счетом 13:3 на Чемпионате мира по кокпару в Астане.

Кыргызстанцы одинаково доминировали над соперниками и в первом, и во втором тайме. В самом начале игры они сразу заработали три очка, а к концу тайма табло показывало 7:2 в пользу команды КР. Во втором тайме разрыв в счете стремительно увеличивался. Итоговый результат - 13:3.

Это уже третья подряд победа отечественной сборной на турнире. Ранее были повержены команды из Монголии и Узбекистана.

В первенстве мира по кокпару принимают участие 11 стран.

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