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Кыргызстанцы разгромили турецкую сборную на ЧМ по кокпару

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444169-ru.html

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23 августа 2017, 13:33       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по кок-бору разгромила соперников из Турции со счетом 13:3 на Чемпионате мира по кокпару в Астане.
Кыргызстанцы одинаково доминировали над соперниками и в первом, и во втором тайме. В самом начале игры они сразу заработали три очка, а к концу тайма табло показывало 7:2 в пользу команды КР. Во втором тайме разрыв в счете стремительно увеличивался. Итоговый результат - 13:3.
Это уже третья подряд победа отечественной сборной на турнире. Ранее были повержены команды из Монголии и Узбекистана.
В первенстве мира по кокпару принимают участие 11 стран.
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