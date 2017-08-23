Мнения экспертов: кто станет новым премьером?

23 августа 2017, 13:24 Комментарии

Парламент Кыргызстана 25 августа соберется на внеочередную сессию для формирования нового состава правительства. Инициатором выступил президент Алмазбек Атамбаев. Он уже направил письмо спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову с просьбой созвать внеочередную сессию ЖК.

Напомним, накануне глава государства принял отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который участвует в президентских выборах в качестве кандидата от СДПК.

По словам политолога Дениса Бердакова, сегодня ключевая кандидатура на пост главы кабинета министров – Сапар Исаков. Именно его кандидатуру на Совете безопасности обсудили главы почти всех партий. Однако помимо Исакова обсуждались варианты мэра Бишкека Албека Ибраимова и председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

"Это запасные варианты на тот случай если Исаков не пройдет. Но думаю, его кандидатуру 25 августа большинством голосов в парламенте утвердят. Исаков полгода как взял на себя модерирование ряда ключевых компетенций правительства. Кроме того он подходит для реализации программы "Таза коом" по сути полноценную программу премьер-министра", – сказал Бердаков.

Он напомнил, что измененная Конституция дает будущему премьеру больше полномочий. Глава кабмина наделен правом назначать и инициировать увольнение министров и их замов.

"Сегодня мы видим систему, когда не то что министры и их заместители, но и рядовые сотрудники назначаются по партийной квоте. В таких условиях уволить кого-то премьер как мы часто видели, не мог, и система была неуправляема, не было вертикальной власти в правительстве. Сейчас же есть коалиционное большинство в парламенте, которое назначает главу кабинета министров. Понятно, что коалиционное большинство парламента, когда буду выбирать премьера, будут выдвигать свои условия (о назначении на посты – прим.ред.). Но премьер-министр теперь сильней он может инициировать увольнение нижестоящих сотрудников и даже министров через Жогорку Кенеш. И это несколько меняет ситуацию", – прокомментировал политолог.

Бердаков уверен, что слив компромата в социальные сети против основного кандидата от СДПК Сапара Исакова никак не повлияет на его назначении.

"Нужно понимать, что медийная шумиха – нормальный процесс. Это недовольство тех или иных элитных групп. Понятно, что у Исакова есть противники. Но премьера назначает коалиция большинства парламента. Фракции СДПК и "Кыргызстан" поддержат его кандидатуру, "Республика" пока в раздумьях, но если он присоединиться то все вопрос сего назначением будет решен. Фракция "Бир Бол" либо поддержит большинство, либо займет нейтралитет. Скорее всего, "Ата Мекен" будет против, но их голосов все равно не хватит", – подчеркнул Денис Бердаков.

Схожую позицию высказал и политолог Бахтияр Эркимбаев, отметив, что для изменения решения по кандидатуре будущего премьера нужны более веские основания, чем распространенный в анонимном порядке компромат.

"Думаю, что главным кандидатом останется Сапар Исаков. Будут предприняты все возможные меры для того, чтобы премьер-министром стал именно он. Для изменения данного решения нужны более веские основания, чем распространенный в анонимном порядке компромат. Рассмотрение иных кандидатов возможно только в случае если Исаков не пройдет. Однако вероятность этого крайне мала", – сказал Эркимбаев.

Иного мнения придерживается политолог Марс Сариев. По его словам ситуация сегодня настолько не предсказуема, что делать прогнозы очень сложно.

"Сапар Исаков наиболее реальный кандидата, но сейчас против него идет информационная атака. Как сейчас все повернется прогнозировать сложно. Ясно одно, что СДПК не рискнет выпустить из рук премьерское кресло. Особенно в ситуации, когда их ожидают тяжелые выборы. Возможно, они пойдут на компромисс и поменяют кандидата на Албека Ибраимова. Или вообще оставят временного премьера до выборов президента", – заключил эксперт.