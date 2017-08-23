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Знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман выступил в Бишкеке с лекцией о работе журналистов

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/znamenity...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444166-ru.html

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23 августа 2017, 12:05       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.2017 /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке прошел Международный центрально-азиатский медиафорума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций".
В рамках мероприятия публицист, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман провел мастер-класс на тему: "Формирование целостной картины мира. Фактор медиа".
По его словам, журналисту, работающему по горячим следам, необходим надежный критерий оценки фактов – целостная картина мира.
"Когда у вас есть хотя бы общие контуры целостной картины мира, то каждый новый факт ее дополняет и совершенствует. Соответственно, эта целостная картина оказывается хорошим инструментом для оперативной проверки и оценки фактов и, соответственно, вероятность ошибочных публикаций, если не обнулится, то, по крайней мере, заметно сократится", - сказал он.
Также он подчеркнул, что журналистика в некоторых странах играет очень важную роль в массированном заболачивании мозгов граждан. "Я против этого явления хотя бы потому, что мы сейчас наблюдаем множество ее разрушительных последствий. Например, государственный переворот на Украине целиком строился на массированной и некритически воспринимаемой журналистской лжи. Да и сейчас журналистика там играет очень важную роль в массированном заболачивании мозгов граждан. Я уже не раз говорил и писал, что украинцы, как и русские, готовы терпеть любые лишения, пока считают, что это ради блага Родины. И именно журналистика сумела внушить значительной части граждан Украины, будто отделение Украины от России сделано ради общего блага. Уже этого примера достаточно, чтобы оценить постправду не просто как ложь, а как ложь токсичную", - акцентировал Вассерман.
Кроме того, часть выступления Анатолий Вассерман посвятил проблемам образования. В частности, отвечая на вопрос кыргызстанских журналистов, он критично отозвался о последствиях присоединения постсоветских стран к болонскому процессу.
"Это попытка поставить телегу впереди лошади. В классической системе образования, той, которую проходил я сам, начинают изучение каких-то общих наук, потом на этой общей основе постепенно осваивают те науки, которые востребованы в конкретной области деятельности, потом на основе этих наук вырабатывают соответственные практические навыки. Болонская система – это попытка начать с навыков, востребованных в конкретных сферах деятельности, без теоретического обоснования. В этой системе бакалавры превращаются в дрессированных обезьян, которые по сигналу лампы нажимают кнопку. Но при этом не имеют ни малейшего понятия о том, что зажигает лампочку, что начинает работать от этой кнопки. А магистры получают сведения о том, что стоит за лампочками и выключателями, но напрочь утрачивают навык, что делать, если зажглась лампочка. Болонская система, на мой взгляд, крайне разрушительна", - резюмировал интеллектуал.

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