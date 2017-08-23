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Предлагавший отказаться от участия в президентских выборах Мадумаров сдал в ЦИК подписные листы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/predlagav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444165-ru.html

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23 августа 2017, 12:08       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 22 августа поступили подписи в поддержку кандидата в президенты Адахана Мадумарова. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Всего поступила 43 тысячи 871 подпись. Рабочая группа ЦИК в течение 10 дней проверит подлинность представленных подписей.
Как сообщается, проверке подлежит 20% подписей избирателей, отобранных посредством случайной выборки (жребия) от общего количества подписей, представленных уполномоченными представителями кандидатов.
В ЦИК напомнили, что срок сдачи подписных листов в поддержку кандидатов в президенты заканчивается 26 августа 2017 года.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.
Ранее претендент на должность президента Адахан Мадумаров заявил, что беспристрастность Центризбиркома во время выборов вызывает сомнения, поэтому он предложил кандидатам отказаться от участия в выборах.

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