С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 190 фактов браконьерства

23 августа 2017, 13:11 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С начала 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 190 фактов браконьерства. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Департамента охраны и использования природных ресурсов при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.

По его словам, с начала 2017 года не было ни одного факта по отстрелу или отлову снежного браса. "В 2016 году было зафиксировано 430 фактов охоты на кормовых животных снежного барса. В 2015 году было 700 фактов браконьерства. За последние 5 лет отстрел снежного барса был снижен на 80%", - сказал он.

Также Мусаев рассказал, что нельзя тотально запрещать охоту в Кыргызстане.

"Есть территории, где нужно запретить охоту, а есть места, где можно разрешить. В 2014 году в Кыргызстане было 70 охотничьих хозяйств, сегодня эта цифра уменьшена до 40. На сегодня наукой было определено 16 рисков отрицательного воздействия на снежного барса, куда входит туризм из-за постоянных маршрутов в местах обитания снежного барса. Также есть факторы горнодобывающей отрасли или разгон скота. Численность людей также влияет на сохранение скота. Среди этих 16 пунктов есть и охота на кормовых животных снежного барса", - пояснил он.

Алмаз Мусаев рассказал, что в Кыргызстане на каждый вид животных установлен лимит для охоты.

"К примеру, на горного барана установлен лимит 1% от общей численности животных, на горного козерога – 4%. Мониторингом в этом направлении занимаются Госагентство окружающей среды и Госэкотехинспекция", - добавил Мусаев.