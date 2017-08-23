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Женская сборная Кыргызстана (U-15) вступит на турнире CAFA Girls в Таджикистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenskaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444163-ru.html

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23 августа 2017, 13:16       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Женская сборная Кыргызстана (U-15) вступит на международном турнире CAFA Girls, который пройдет с 27 по 30 августа в таджикском городе Гиссар.
В турнире примут участие четыре сборные Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Соревнования пройдут в один круг, по итогам которого и будет определен победитель.
Все матчи турнира пройдут на Центральном стадионе города Гиссар.
Расписание турнира:
27 августа. Иран – Кыргызстан, Таджикистан – Узбекистан
28 августа. Кыргызстан – Узбекистан, Иран – Таджикистан
29 августа. Узбекистан – Иран, Таджикистан – Кыргызстан.
Тренерский штаб под руководством главного тренера Наталии Гайворонской огласил список из 18 футболисток сборной КР:
Вратарь: Садыкова Акылай.
Защитники: Алдамжарова Анастасия, Сыдыкова Бермет, Аскар кызы Айтурган, Канат кызы Аяна, Конушбаева Сабина.
Полузащитники: Маслянова Малика, Абдыкулова Сабина, Абибулла Дильнура, Эркинбек кызы Айдай, Ахматкулова Заирина, Боргулова Акбермет, Гамбург Элина, Саскеева Айпери, Кадырбек кызы Жаныгуль, Иязова Умут.
Нападающие: Эркинбаева Аделя и Кемельбаева Аяна.

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