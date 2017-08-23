Женская сборная Кыргызстана (U-15) вступит на турнире CAFA Girls в Таджикистане

23 августа 2017, 13:16 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Женская сборная Кыргызстана (U-15) вступит на международном турнире CAFA Girls, который пройдет с 27 по 30 августа в таджикском городе Гиссар.

В турнире примут участие четыре сборные Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Соревнования пройдут в один круг, по итогам которого и будет определен победитель.

Все матчи турнира пройдут на Центральном стадионе города Гиссар.

Расписание турнира:

27 августа. Иран – Кыргызстан, Таджикистан – Узбекистан

28 августа. Кыргызстан – Узбекистан, Иран – Таджикистан

29 августа. Узбекистан – Иран, Таджикистан – Кыргызстан.

Тренерский штаб под руководством главного тренера Наталии Гайворонской огласил список из 18 футболисток сборной КР:

Вратарь: Садыкова Акылай.

Защитники: Алдамжарова Анастасия, Сыдыкова Бермет, Аскар кызы Айтурган, Канат кызы Аяна, Конушбаева Сабина.

Полузащитники: Маслянова Малика, Абдыкулова Сабина, Абибулла Дильнура, Эркинбек кызы Айдай, Ахматкулова Заирина, Боргулова Акбермет, Гамбург Элина, Саскеева Айпери, Кадырбек кызы Жаныгуль, Иязова Умут.

Нападающие: Эркинбаева Аделя и Кемельбаева Аяна.