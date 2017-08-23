За последние двое суток в Бишкеке с кишечными заболеваниями обратились более 500 пациентов

23 августа 2017, 13:30 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. За последние двое суток в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) обратились 526 больных, из них 209 госпитализированы на стационарное лечение. По данным пресс-службы Минздрава, 118 пациентов из числа обратившихся с кишечной инфекцией в основном дети младшего возраста.

Как показывает статистика первых шести месяцев 2017 года, всего в РКИБ обратилось 38 тыс 592 пациента, из них 12 тыс 951 были госпитализированы. Более 80% обратившихся приходится на детей в возрасте от 1 года до 5 лет. Высокий показатель данной статистики специалисты объясняют несвоевременным обращением родителей за оказанием медицинской помощи в лечебных профилактических учреждениях.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии за 6 месяцев госпитализировано 440 больных, из них 382 – дети и 198 младенцев. В основном дети поступают с тяжелой фоновой патологией (детский церебральный паралич, врожденный порок развития, синдром Дауна, тяжелые нарушения питания, анемия) это часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом", - сообщают в ведомстве.

Отмечается, что ежегодно в приемное отделение РКИБ обращается до 79 тысяч больных. При анализе работы больницы за последние годы наблюдается рост обратившихся пациентов. Это связано с увеличением роста населения Бишкека и круглосуточным обслуживанием больницы.

В связи с увеличением количества больных с острой кишечной инфекцией медицинский персонал РКИБ работает с большой нагрузкой. В больнице развернуто шесть отделений, в каждом отделении находятся по 45-50 больных, при санитарной норме 30-35 больных.

Учитывая специфику инфекционной патологии, в приемном отделении оказывается экстренная медицинская помощь, берутся анализы, подаются экстренные извещения в госэпиднадзора города Бишкек и передаются активы в центры семейной медицины.

"В приемном отделении пациенты обслуживаются по талонам, выданным медицинским регистратором. Проводится сортировка больных по неотложным и приоритетным признакам. Вне очереди ведется прием тяжело больных и доставленных по скорой медицинской помощи. После осмотра и рекомендаций врача инфекциониста в приемном отделении и при выписке из стационара пациенту рекомендуется обратиться к участковому врачу по месту жительства", - поясняют в пресс-службе.

Они также отмечают, что при обращении в приемное отделение большинство больных нуждаются только в консультативной помощи, и в связи с этим специалисты РКИБ просят граждан при появлении признаков остро кишечной инфекции в дневное время обращаться к семейному врачу по месту жительства.