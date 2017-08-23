Телеканалами не ошиблись — Генпрокуратура о запрете на вещание "Сентября"

23 августа 2017, 13:26 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. На территории Кыргызстана запрещено теле- и радиовещание канала "Сентябрь" и ограничен доступ к его программам для интернет-пользователей, сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры КР.

Во вторник Первомайский райсуд Бишкека удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании интервью Абдылды Капарова, показанного 29 сентября 2016 года на телеканале "Сентябрь", экстремистским.

"На некоторых интернет-сайтах республики опубликованы сведения со ссылкой на представителей "Сентября" о том, что ГП ошиблась, подав иск против другого телеканала с таким же названием", - говорится в сообщении.

Как утверждает надзорный орган, предоставленные ТРК "Сентябрь" данные носят дезинформирующий характер. Были изучены материалы Госкомитета информационных технологий и связи, а также истребованы сведения из Минюста, согласно которым ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является официальным наименованием юридического лица, которое использует название "Сентябрь". В соответствии с приказом Минюста, данное ОсОО является учредителем средства массовой информации "Телевещание "С-2".

По сообщению прокуратуры, телеканал "Сентябрь" в Джалал-Абаде до прекращения аналогового вещания работал на основании лицензии, которая и сегодня используется "Сентябрем" ("Телевещание "С-2", Бишкек), действующим в цифровом формате.

Надзорное ведомство подчеркивает, что сведения об использовании наименования "Сентябрь" ОсОО "Телевещание "С-2" также были официально подтверждены представителями компании в письме, адресованном Государственному агентству связи.

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