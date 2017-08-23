Кыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности

23 августа 2017, 12:43 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 23 августа, принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, прибывшего в страну с визитом, сообщает пресс-служба президента.

Во время встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"Алмазбек Атамбаев и Николай Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности. Напомним, Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными госорганами Кыргызстана и России", – говорится в сообщении.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров, с которым Патрушев встречался лично накануне.