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Новости Кыргызстана

Кыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-боруКыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-боруШтраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомовШтраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомов

Кыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444160-ru.html

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23 августа 2017, 12:43       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 23 августа, принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, прибывшего в страну с визитом, сообщает пресс-служба президента.
Во время встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Алмазбек Атамбаев и Николай Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности. Напомним, Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными госорганами Кыргызстана и России", – говорится в сообщении.
Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров, с которым Патрушев встречался лично накануне.

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