Минкультуры объявило конкурс на национальную премию Kyrgyz Tourism Awards

23 августа 2017, 12:54 Комментарии

Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана совместно с Кыргызской ассоциацией туроператоров проводит конкурс на национальную премию в области туризма Kyrgyz Tourism Awards.

По данным пресс-службы Минкультуры, к участию в конкурсе приглашаются туристические компании, операторы, представители гостиничного бизнеса, санаторно-курортные учреждения, владельцы и руководители инновационных, интернет и событийных проектов в области туризма, дипломатические представительства иностранных государств в КР, средства массовой информации, гиды и фотографы, реализовавшие проекты в области туризма в период с 27 сентября 2016 года по 15 сентября 2017 года.

Цель конкурса – выявление наиболее интересных и успешных проектов в области развития и продвижения туризма Кыргызстана, формирование заинтересованного отношения к этим проектам и событиям со стороны органов власти и широкой общественности.

Национальная премия Kyrgyz Tourism Awards будет присуждаться в следующих номинациях:

<li>Лучший инновационный проект по видам туризма в Кыргызстане (рекреационный, историко- культурный, горно-приключенческий, горнолыжный, эко, этно, деловой, медицинский, гастрономический и т.д.);</li> <li>Лучший проект событийного туризма Кыргызстане (фестивали, конкурсы, концерты, карнавалы, спектакли; открытие музеев, театров, выставочных залов, фестивали, посвященные историческим датам и событиям, исторические реконструкции);</li> <li>Лучший туроператор Кыргызстана;</li> <li>Лучший гостевой дом Кыргызстана;</li> <li>Лучший отель Кыргызстана (отель, мотель, гостиница, пансионат, т.д.);</li> <li>Лучший туристический комплекс (парки, группа объектов туристического направления, горнолыжные базы);</li> <li>Лучший интернет-проект по продвижению туризма (сайты, порталы, соц. странички, блоги и т.д.);</li> <li>Лучшая идея продвижения туризма (выставки, семинары, направление на стимулирование и компенсацию усилий СМИ);</li> <li>Лучшее дипломатическое представительство по продвижению туризма;</li> <li>Лучшее учебное заведение по направлению туризма в Кыргызстане;</li> <li>Лучшая местность по развитию туризма в Кыргызстане;</li> <li>Лучшее отечественное СМИ по освещению туризма;</li> <li>Лучший эксперт в области туризма, внешний вклад в развитие туризма в Кыргызстане;</li> <li>Лучший гид;</li> <li>Лучший фотограф в области туризма;</li> <li>Лучшее санаторно-курортное учреждение;</li> <li>Лучший юрточный городок.</li> Оценка конкурсных работ осуществляется в соответствии с разработанными критериями:

— Оригинальность замысла;

— Социальная значимость проекта для развития и продвижения видов туризма КР;

— Социальная значимость проекта и продвижения территории (город, область, район, округ);

— Масштаб вовлечения аудитории (туристы, местное население);

— Перспективы развития проекта.