Чемпионат мира по кокпар: Сборная Кыргызстана одержала победу над Турцией

23 августа 2017, 12:50 Комментарии

Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару, который проходит в Астане (Казахстан) обыграла команду из Турции.

Первое очко отечественной команде принес Сейтбек Анарбек уулу. Во втором тайме счет открыл Таштемир Замирбек уулу. В результате матча, сборная Кыргызстана обыграла соперников со счетом 13:3.

Напомним, чемпионат мира по кокпару стартовал 21 августа, где принимают участие команды из 12 стран.

В день открытия разразился скандал, когда отечественную сборную не допустили не допустили к первой игре. По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана должна была сыграть с командой Монголии.

Сборная не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. Однако матч все-так состоялся в этот день после официального открытия, в которой кыргызстанцы обыграли сборную Монголии со счетом 4:0.

На второй день чемпионата, Сборная Кыргызстана победила команду Узбекистана со счетом 11:2.