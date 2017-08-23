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Минкультуры объявило конкурс на национальную премию Kyrgyz Tourism AwardsМинкультуры объявило конкурс на национальную премию Kyrgyz Tourism AwardsКыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-боруКыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-бору

Чемпионат мира по кокпар: Сборная Кыргызстана одержала победу над Турцией

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chempi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444157-ru.html

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Борец Каныбек Жолчубеков остановился в шаге от бронзы чемпионата мира

23 августа 2017, 12:50       Комментарии

Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару, который проходит в Астане (Казахстан) обыграла команду из Турции.
Первое очко отечественной команде принес Сейтбек Анарбек уулу. Во втором тайме счет открыл Таштемир Замирбек уулу. В результате матча, сборная Кыргызстана обыграла соперников со счетом 13:3.
Напомним, чемпионат мира по кокпару стартовал 21 августа, где принимают участие команды из 12 стран.
В день открытия разразился скандал, когда отечественную сборную не допустили не допустили к первой игре. По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана должна была сыграть с командой Монголии.
Сборная не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. Однако матч все-так состоялся в этот день после официального открытия, в которой кыргызстанцы обыграли сборную Монголии со счетом 4:0.
На второй день чемпионата, Сборная Кыргызстана победила команду Узбекистана со счетом 11:2.

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