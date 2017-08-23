Генпрокуратура поясняет, на каком основании был подан иск против канала "Сентябрь"

23 августа 2017, 12:20 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Первомайский районный суд Бишкека 22 августа удовлетворил иск Генеральной прокуратуры против цифрового канала "Сентябрь", запретив вещание телеканала.

Представительница телеканала "Сентябрь" сообщили "Кабару", что "на Джалал-Абадском аналоговом телеканале "Сентябрь" вышел когда-то сюжет, из-за которого закрыли сегодня нас".

Сегодня Генеральная прокуратура распространила пресс-релиз, в котором говорится, на каком основании был подан иск в суд:

22 августа Первомайским районным судом удовлетворено заявление Генпрокуратуры о признании распространенного 29 сентября 2016 года на телеканале "Сентябрь" интервью А.Капарова экстремистским. Также запрещено телевещание и радиовещание телеканала "Сентябрь" на территории республики и ограничен доступ к его программам для пользователей сети Интернет.

Однако на некоторых интернет-сайтах республики опубликованы сведения со ссылкой на представителей телерадиокомпании "Сентябрь" о том, что Генпрокуратура ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием.

Предоставленные ТРК "Сентябрь" сведения носят явно дезинформационный характер, и, следовательно, они намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

Так, в ходе подготовки заявления в судебные органы были изучены материалы Государственного комитета информационных технологий и связи КР, а также истребованы сведения из Министерства юстиции КР, согласно которым ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является официальным наименованием телекомпании, которая использует название "Сентябрь". В свою очередь, ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2", в соответствии с приказом Министерства юстиции КР, является учредителем органа СМИ "Телевещание "С-2", с юридическим местонахождением по ул.Фрунзе, 402 г.Бишкек.

Вместе с тем отмечаем, что телеканал "Сентябрь" в г.Джалал-Абад до прекращения аналогового вещания осуществлял свою деятельность на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом "Сентябрь" (Телевещание "С-2"), действующим в цифровом формате.

В связи с чем вышеуказанные юридические лица, а именно ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" и Телевещание "С-2", были привлечены к судебному процессу в качестве заинтересованных лиц в порядке гражданско-процессуального законодательства.