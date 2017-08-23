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В Кыргызстане будут созданы 3 ландшафтных зон по защите снежного барса и ареала его обитания

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444154-ru.html

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23 августа 2017, 12:36       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане будут созданы 3 ландшафтных зон по защите снежного барса и ареала его обитания. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Департамента охраны и использования природных ресурсов при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.
Он отметил, что все страны ареала обитания снежного браса приняли стратегию по его сохранению. Была определена охраняемая территория.
"Планируется создать 23 ландшафтных зон, из них в Кыргызстане будут три. В рамках стратегии нами в прошлом году были созданы особо охраняемые природные территории, это - Хан-Тенгри, Канарчу и Алатай. Также планируется открытие еще и на природных территориях Ошской области, где находится основная концентрация снежных барсов", - сказал он.
Напомним, что с 24 по 25 августа в Кыргызстане пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.

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