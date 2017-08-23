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Штраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444153-ru.html

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23 августа 2017, 12:42       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане увеличен штраф за отстрел и отлов снежного барса с 500 тыс. сомов до 1,5 млн. сомов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Департамента охраны и использования природных ресурсов при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.
По его словам, такое постановление было принято 18 августа 2017 года.
"Особенность постановления в том, что оно будет касаться не только отлова и отстрела снежного барса, но и перевозки и хранения", - сказал он.
Мусаев добавил, что за последние три года в Кыргызстане за браконьерство были осуждены 11 человек от 1 до 5 лет.
"Вообще на каждый вид животных имеется такса за причиненный ущерб", - добавил он.

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