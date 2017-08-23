Кыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-бору

23 августа 2017, 12:47 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Турции со счетом 13:3 в третьей игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.

21 августа в первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2.

Завтра, 24 августа, Кыргызстан сыграет со сборной Таджикистана, 25 августа с командой США.

Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.