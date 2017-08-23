Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чемпионат мира по кокпар: Сборная Кыргызстана одержала победу над ТурциейЧемпионат мира по кокпар: Сборная Кыргызстана одержала победу над ТурциейКыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасностиКыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности

Кыргызстан обыграл Турцию со счетом 13:3 на ЧМ по кок-бору

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444152-ru.html

Похожие новости

Женская сборная Кыргызстана (U-15) вступит на турнире CAFA Girls в Таджикистане

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 190 фактов браконьерства

Чемпионат мира по кокпар: Сборная Кыргызстана одержала победу над Турцией

Кыргызстан и Россия обсудили актуальные вопросы региональной и международной безопасности

В Кыргызстане будут созданы 3 ландшафтных зон по защите снежного барса и ареала его обитания

23 августа 2017, 12:47       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Сборная Кыргызстана победила команду Турции со счетом 13:3 в третьей игре чемпионата мира по кокпару (кыргызский вариант кок-бору - прим) в Астане.
21 августа в первом матче кыргызская дружина обыграла сборную Монголии со счетом 4:0, затем команду Узбекистана – 11:2.
Завтра, 24 августа, Кыргызстан сыграет со сборной Таджикистана, 25 августа с командой США.
Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.
Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум