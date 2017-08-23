В 2017 году не было зарегистрировано фактов браконьерства на снежного барса

23 августа 2017, 12:38 Комментарии

За полгода 2017 года не было зарегистрировано фактов браконьерства на снежного барса. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 23 августа сообщил начальник департамента охраны и использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.

По его словам, за 2017 год было зарегистрировано 190 фактов браконьерства на пернатых и на копытных животных.

"У нас около 10 лет нет массовой добычи барса. Совсем недавно, 18 августа, вышло постановление, по которому за убийство, отлов или перевозку снежного барса будет взыскан штраф в размере 1,5 млн сомов (ранее было 500 тыс. сомов)", - сказал он.