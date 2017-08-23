Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Штраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомовШтраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомовБорец Каныбек Жолчубеков остановился в шаге от бронзы чемпионата мираБорец Каныбек Жолчубеков остановился в шаге от бронзы чемпионата мира

В 2017 году не было зарегистрировано фактов браконьерства на снежного барса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444151-ru.html

Похожие новости

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 190 фактов браконьерства

Штраф за отстрел и отлов снежного барса увеличен с 500 тыс до 1,5 млн сомов

В Кыргызстане будут созданы 3 ландшафтных зон по защите снежного барса и ареала его обитания

Цель форума по защите снежного барса – достижение баланса между экономическим развитием и защитой окружающей среды —Варма

В странах ареала снежного барса будут созданы 23 ландшафтные зоны, в том числе 3 в Кыргызстане

23 августа 2017, 12:38       Комментарии

За полгода 2017 года не было зарегистрировано фактов браконьерства на снежного барса. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 23 августа сообщил начальник департамента охраны и использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.
По его словам, за 2017 год было зарегистрировано 190 фактов браконьерства на пернатых и на копытных животных.
"У нас около 10 лет нет массовой добычи барса. Совсем недавно, 18 августа, вышло постановление, по которому за убийство, отлов или перевозку снежного барса будет взыскан штраф в размере 1,5 млн сомов (ранее было 500 тыс. сомов)", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум