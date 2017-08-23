Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

23 августа 2017, 12:33 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 23 августа, принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прибывшего в нашу страну с визитом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Атамбаев и Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Секретарь Совбеза РФ прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров.