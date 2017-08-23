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Борец Каныбек Жолчубеков остановился в шаге от бронзы чемпионата мира

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365212_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444149-ru.html

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В первый день чемпионата мира борцы Кыргызстана медалей не завоевали

23 августа 2017, 12:37       Комментарии

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершила свое участие в чемпионате мира среди взрослых. Отметим, состязания по трем видам борьбы проходит в Париже (Франция).
Как сообщает Объединенный мир борьбы, во второй день состязаний четверо борцов Кыргызстана вышли на ковер, и лучшие результаты среди них показал легковес Каныбек Жолчубеков, который остановился в шаге от бронзы чемпионата мира.
В весовой категории до 59 кг Жолчубеков стартовал с 1/8 финала, где одолел Стиг-Андре Берге из Норвегии со счетом 3:1. Затем в борьбе за выход в полуфинал был повержен азербайджанский борец Талех Маммадов (3:2). Однако в поединке за выход в финал чемпионата наш спортсмен потерпел поражение от Кеничиро Фумиты из Японии с минимальным счетом 1:2.
Затем в схватке за бронзовую медаль он провел встречу со Степаном Марьяняном из России и, уступив с крупным счетом 2:10, занял пятое место.
В этот день боролись за медали еще трое кыргызстанцев. Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг) и Мурат Рамонов (до 130 кг), проиграв стартовые схватки, выбыли из чемпионата, а Самат Ширдаков (до 80 кг) не смог дойти до четвертьфинала.
Отметим, в первый день чемпионата кыргызстанцы также не смогли завоевать медалей, и лучшим результатом стало девятое место Нургазы Асангулова (до 71 кг).
Таким образом, сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе завершает свое участие в чемпионате без медалей.
Сегодня, 23 августа, в борьбу вступают девушки и разыграют четыре комплекта медалей по женской борьбе. В составе сборной Кыргызстана сегодня на ковер выйдут Назира Марсбек кызы (до 55 кг), Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг) и Айпери Медет кызы (до 75 кг).

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