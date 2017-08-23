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Настоящий кок-бору — когда глаза горят, кровь кипит, а скакун летит

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/columnis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444148-ru.html

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Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по кок-бору сегодня сыграет с командой Узбекистана

23 августа 2017, 12:30       Комментарии

У каждого народа свои традиции и национальные игры. Одной из самых зрелищных игр кыргызов является кок-бору. Аналогичные состязания есть и у наших соседей: казахи называют их кокпар, узбеки - купкари-улок, таджики - бозкаши. Кыргызое слово "чабандес" (мастер кок-бору) на фарси означает "профессиональный наездник".
Как зародился кок-бору? О появлении этой игры сложено много легенд. Одна из них гласит, что в древности, когда предки кыргызов были воинственными кочевниками и мужчины снаряжались на битвы или набеги, в аилах оставались только женщины, дети и старики. Волки частенько нападали на скотину, но беззащитные люди никак не могли этому противостоять. Вернувшись домой и узнав о гибели скота, воины снова садились на лошадей и отправлялись охотиться. Некоторые джигиты, поймав волка, перевязывали ему пасть веревкой и таскали, перехватывая друг у друга. Поэтому игру и назвали "көк бөрү" (серый волк).
Позже вместо волка джигиты стали использовать тушу козла, а подростки - козленка. Так игра получила второе название - улак тартыш (козлодрание).
Согласно другой легенде, волки, задрав овцу, относили ее голову волчатам, а те с ней играли. Люди стали называть это игрой волчат (волков), а постепенно родилось наименование кок-бору. Кстати, оно упоминается и в эпосе "Манас": "Джигиты играли в кок-бору, лучники соревновались в меткости...".
Данная игра требует от участников бесстрашия, ловкости и выносливости. Она воспитывает сильных воинов, готовых защищать свой народ и родную землю.
Тай-казан - заслуга режиссера Шамшиева Правило забрасывать тушу козла в тай-казан появилось в 1996 году. Эту идею подал кинорежиссер Болот Шамшиев. В кок-бору играют на площадке длиной 200 метров и шириной 60-70 метров. Тай-казаны установлены с двух сторон поля вместо ворот. Правила похожи на хоккейные, игра длится три тайма по 20 минут каждый. Между таймами перерывы по 10 минут.
В каждой команде 12 игроков и 12 лошадей. Во время игры соперники не должны врезаться друг в друга скакунами, бить друг друга плетками. Игрок, нарушивший правила, удаляется с поля на 2-5 минут. Тех, кто нарушает неоднократно, могут удалить до конца игры, запретив им участвовать в следующих состязаниях. Лошади игроков не должны лягаться и кусаться, в упряжи не должно быть острых предметов, подковы следует использовать плоские и тонкие.
В кок-бору по новым правилам сейчас играют во многих государствах и даже проводят чемпионаты. В первых и вторых Всемирных играх кочевников участвовали команды из США, Монголии, Китая, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Турции. Материалы о кок-бору были опубликованы в газетах и журналах разных стран, об игре снимали телесюжеты и даже фильмы.
Чингиз Айтматов не зря говорил: "Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!".
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