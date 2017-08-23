ЕАЭС рассматривает вопрос введения института наблюдателей для третьих стран

23 августа 2017, 12:10 Комментарии

В Евразийском экономическом союзе рассматривается вопрос введения института наблюдателей для третьих стран. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал по итогам очередного заседания Совета ЕЭК, которое прошло в Чолпон-Ате.

Панкратов сообщил, что в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии всего обсуждено 20 вопросов.

"Одним из важных вопросов повестки дня прошедшего заседания стало обсуждение вопроса о статусе наблюдателе. Мы предполагаем, что в интеграционном объединении возникнет институт наблюдателя. Для стран СНГ мы рассчитываем предоставлять преференциальный способ получения данного статуса, для третьих стран получение статуса наблюдателя будет происходить на общих условиях. Это позволит более глубоко интегрироваться тем странам, которые находятся в зоне свободной торговли и наращивать объемы взаимной торговли", — сказал вице-премьер-министр.

Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян добавил, что повестка дня заседания Совета ЕЭК была насыщенной и содержательной.

"В ходе заседания нам удалось обсудить несколько аспектов, в том числе вопросы по внешнему треку нашего интеграционного объединения. Мы проинформировали участников заседания о ходе переговорного процесса о заключении соглашений о зоне свободной торговле с рядом стран. Что касается внутренних треков, мы в частности, обсудили вопросы акцизной политики, с тем, чтобы у нас была согласованная политика по ряду товарных групп. Это прежде всего алкоголь и табак. Нам необходимо поэтапно сблизить ставки акцизных сборов с целю исключения теневого оборота данных видов товаров. Кроме этого, обсуждался вопрос прослеживаемости маркировки. Нам необходимо добиться того, чтобы по многим видам товаров у нас была согласованная политика. При этом очень важно на какой технологической площадке будут реализованы эти задачи с тем, чтобы не ограничивать передачу данных", — сообщил он.

В ходе очередного заседание стороны рассмотрели широкий спектр вопросов в сфере торговли, экономики и финансов, внешнеэкономической политики, таможенного регулирования, энергетики и информационно-коммуникационных технологий.