Генпрокуратура: иск против телеканала "Сентябрь" не ошибка

23 августа 2017, 12:21 Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана уверяет, что иск, поданный ею против телеканала "Сентябрь" не ошибочный.

По данным ведомства, 22 августа Первомайским районным судом удовлетворено заявление Генпрокуратуры о признании распространенного 29 сентября 2016 года на телеканале "Сентябрь" интервью Абдылды Капарова экстремистским.

"Также запрещено телевещание и радиовещание телеканала "Сентябрь" на территории Кыргызстана и ограничен доступ к его программам для пользователей сети Интернет. Однако, на некоторых интернет-сайтах республики опубликованы сведения со ссылкой на представителей телерадиокомпании "Сентябрь" о том, что Генпрокуратура ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием. Предоставленные ТРК "Сентябрь" сведения носят явно дезинформационный характер, и, следовательно, они намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что во время подготовки заявления в судебные органы изучены материалы Государственного комитета информационных технологий и связи КР, а также истребованы сведения из Министерства юстиции КР, согласно которым ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является официальным наименованием телекомпании, которая использует название "Сентябрь".

"В свою очередь, ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2", в соответствии с приказом Министерства юстиции КР, является учредителем органа СМИ "Телевещание "С-2". Отмечаем, телеканал "Сентябрь" в городе Джалал-Абад до прекращения аналогового вещания осуществлял свою деятельность на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом "Сентябрь" (Телевещание "С-2"), действующим в цифровом формате", – поясняют в Генпрокуратуре.

В связи с чем, вышеуказанные юридические лица, а именно ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" и Телевещание "С-2" были привлечены к судебному процессу в качестве заинтересованных лиц в порядке гражданско-процессуального законодательства.

"Следует подчеркнуть, что сведения об использовании наименования "Сентябрь" Телевещанием "С-2" также были официально подтверждены представителями телекомпании в письме, адресованном ими в Государственное агентство связи", – подытожили в ведомстве.