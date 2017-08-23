Атамбаев и Патрушев обсудили вопросы военного сотрудничества и борьбу с терроризмом

23 августа 2017, 12:24 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прибывшего в страну с визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Атамбаев и Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров, сообщили в пресс-службе главы государства.