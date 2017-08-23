К 2020 году таджикско-китайский товарооборот возрастет до $3 млрд

23 августа 2017, 12:25 Комментарии

Бишкек, 23.08.17 /Кабар/. Таджикистан и Китай к 2020 году намерены увеличить товарооборот до $3 млрд. Об этом вчера заявил председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шариф Саид во время состоявшегося в Душанбе бизнес-форума деловых кругов Республики Таджикистан и китайской провинции Хайнань, сообщает агентство "Ховар".

По словам Шарифа Саида, с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Таджикистана и КНР в несколько раз увеличился товарооборот, расширилось межрегиональное и инвестиционное сотрудничество, есть определенные успехи в двусторонней торговле. Председатель ТПП РТ сказал о том, что страны активно сотрудничают в рамках ШОС.

Взаимодополняемость КНР и Таджикистана не только в гидроэнергетическом секторе, но и в области науки и техники, сельском хозяйстве, транспорте, электроэнергетике, машиностроении, строительстве, горнодобывающей, легкой и перерабатывающей промышленности обеспечивает возможность расширения объемов взаимного товарооборота и повышения качества экономического взаимодействия.

По словам Саида, правительство Таджикистана создало благоприятные условия для поддержки рыночных структур, инвестиционного климата, развития частного сектора. Страна располагает крупными инвестиционными проектами, реализация которых возможна лишь с привлечением внешних капиталов. Кроме того, наличие богатейших месторождений природных ископаемых является конкурентным преимуществом нашей страны. Таджикский рынок представляет большой интерес для инвесторов КНР.

Важным компонентом экономических отношений является приграничная торговля. Успешно функционирует КПП "Кульма-Карасу". Ключевым аспектом наращивания сотрудничества с китайскими партнерами является содействие торговле и укреплению бизнес-контактов двух стран путем организации выставочных и конгрессных мероприятий.

Бизнес-форум организован ТПП РТ при поддержке Правительства Республики Таджикистан и Китайским комитетом продвижения международной торговли города Хайнань. Представительную китайскую делегацию с участием 25 крупных китайских компаний возглавил Председатель Китайского комитета продвижения международной торговли города Хайнань Ли Джудзе. С таджикской стороны на бизнес-форуме присутствовали представители соответствующих министерств и ведомств страны, около ста ведущих отечественных предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве с КНР.