ООН приветствует освобождение обвиненного в госизмене узбекского экс-сотрудника Эркина Мусаева

23 августа 2017, 12:31 Комментарии

Ташкент, 23.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Верховный комиссар ООН по правам человека г-н Зейд Раад Аль Хусейн приветствовал освобождение из тюрьмы бывшего сотрудника ООН в Узбекистане Эркина Мусаева после 11 лет заключения, сообщают сегодня местные СМИ.

"Г-н Мусаев потерял 11 лет своей жизни, которые никогда не смогут быть восстановлены ему.Тем не менее, теперь он, наконец, свободный человек, и это еще одно свидетельство того, что при новом руководстве Узбекистана происходят явные перемены. Я настоятельно призываю руководство Республики Узбекистан укрепить эту конкретную область перемен, освободив всех остальных оставшихся политических заключенных как можно скорее" - сказал Зейд.

До ареста в Узбекистане Мусаев занимал пост менеджера совместной программы Европейского союза и ПРООН. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и несмотря на отрицание вины, он получил 15 лет.

Спустя 2 года рабочая группа ООН констатировала несправедливость разбирательства и необоснованность задержания. В 2012 году Комитет ООН по правам человека призвал власти Узбекистана провести независимое расследование после сообщений о жестоком обращении в отношении фигуранта.

Верховный комиссар Зейд отдельно затронул дело Мусаева на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым, когда он впервые посетил Узбекистан в мае этого года. Это последовало за ранее написанными заявлениями Зейда бывшему президенту Каримову Исламу Абдуганиевичу и министру иностранных дел Узбекистана.

Во время своего визита в Узбекистан в мае г-н Зейд также поприветствовал освобождение ряда других политических заключенных с момента как г-н Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года. Он также призвал власти Узбекистана освободить всех политических заключенных, некоторые из которых, как и Эркин Мусаев, получили длительные сроки заключения, после весьма проблемных судебных процессов.