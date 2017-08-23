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ООН приветствует освобождение обвиненного в госизмене узбекского экс-сотрудника Эркина Мусаева

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-prive...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444142-ru.html

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Калыкбек Султанов освобожден от должности советника президента

23 августа 2017, 12:31       Комментарии

Ташкент, 23.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Верховный комиссар ООН по правам человека г-н Зейд Раад Аль Хусейн приветствовал освобождение из тюрьмы бывшего сотрудника ООН в Узбекистане Эркина Мусаева после 11 лет заключения, сообщают сегодня местные СМИ.
"Г-н Мусаев потерял 11 лет своей жизни, которые никогда не смогут быть восстановлены ему.Тем не менее, теперь он, наконец, свободный человек, и это еще одно свидетельство того, что при новом руководстве Узбекистана происходят явные перемены. Я настоятельно призываю руководство Республики Узбекистан укрепить эту конкретную область перемен, освободив всех остальных оставшихся политических заключенных как можно скорее" - сказал Зейд.
До ареста в Узбекистане Мусаев занимал пост менеджера совместной программы Европейского союза и ПРООН. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и несмотря на отрицание вины, он получил 15 лет.
Спустя 2 года рабочая группа ООН констатировала несправедливость разбирательства и необоснованность задержания. В 2012 году Комитет ООН по правам человека призвал власти Узбекистана провести независимое расследование после сообщений о жестоком обращении в отношении фигуранта.
Верховный комиссар Зейд отдельно затронул дело Мусаева на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым, когда он впервые посетил Узбекистан в мае этого года. Это последовало за ранее написанными заявлениями Зейда бывшему президенту Каримову Исламу Абдуганиевичу и министру иностранных дел Узбекистана.
Во время своего визита в Узбекистан в мае г-н Зейд также поприветствовал освобождение ряда других политических заключенных с момента как г-н Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года. Он также призвал власти Узбекистана освободить всех политических заключенных, некоторые из которых, как и Эркин Мусаев, получили длительные сроки заключения, после весьма проблемных судебных процессов.

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