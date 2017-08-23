Цель форума по защите снежного барса – достижение баланса между экономическим развитием и защитой окружающей среды —Варма

23 августа 2017, 12:33 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Основная цель форума по сохранению снежного барса и ареала его обитания – это достижение баланса между экономическим развитием страны и защитой окружающей среды. Об этом в Бишкеке на пресс-конференции сообщил старший международный советник и основатель Глобальной тигровой инициативы Кешав Варма.

По его словам, в 2013 году президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился во Всемирный банк с инициативой по этому поводу, и это предложение было принято и поддержано.

"В октябре 2013 года в Бишкеке был проведен форум, на котором собрались страны ареала обитания снежного барса. И тогда была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса. Таким образом, организовался глобальный альянс 50 партнеров и организаций", - отметил он.

Варма рассказал, что на сегодня они не могут подсчитать точное количество снежных барсов в мире.

"Мы знаем, что снежный барс и экосистема, где он обитает, находятся под давлением из-за развития местности и нелегальной активности населения. Очень важен момент по устранению конфликта между развитием страны и защитой окружающей среды", - добавил он.

Помимо этого, Кешав Варма сообщил, что основной целью форума является достижение баланса между экономическим развитием страны и защитой окружающей среды. "Президент Атамбаев собрал вместе международных лидеров дл япринятия достижения этого баланса", - отметил он.

Варма подчеркнул, что сам форум посвящен не столько сохранению снежного барса и экосистемы, а сколько людям, которые живут в горных районах. Он полагает, что важна защита их среды обитания.

На форум прибудут 8 крупных бизнесменов, в том числе единственный миллиардер из Непала.

Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем пройдет в Кыргызстане с 24 по 25 августа.