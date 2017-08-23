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Генпрокуратура пояснила, на каком основании был подан иск в отношении телеканала "Сентябрь"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444140-ru.html

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Генпрокуратура отрицает свою ошибку в иске против телеканала "Сентябрь"

Первомайский райсуд Бишкека запретил вещание цифрового телеканала "Сентябрь"

23 августа 2017, 12:09       Комментарии

Генеральная прокуратура пояснила, на каком основании был подан иск в отношении телеканала "Сентябрь". Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, Первомайский районный суд 22 августа 2017 года удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании распространенного 29 сентября 2016 года на телеканале "Сентябрь" интервью Абдылды Капарова экстремистским. Также запрещено телевещание и радиовещание телеканала "Сентябрь" на территории Кыргызстана и ограничен доступ к его программам для пользователей сети Интернет.
Однако, на некоторых интернет-сайтах со ссылкой на представителей телерадиокомпании "Сентябрь" опубликованы сведения, что Генпрокуратура ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием.
"Предоставленные ТРК "Сентябрь" сведения носят явно дезинформационный характер, и, следовательно, они намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса", - сообщила Генпрокуратура.
Так, в ходе подготовки заявления в судебные органы были изучены материалы Госкомитета информационных технологий и связи, а также истребованы сведения из Министерства юстиции, согласно которым ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является официальным наименованием телекомпании, которая использует название "Сентябрь". В свою очередь ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" в соответствии с приказом Министерства юстиции является учредителем органа СМИ "Телевещание "С-2" с юридическим местонахождением по ул.Фрунзе, 402 в Бишкеке.
"Вместе с тем отмечаем, что телеканал "Сентябрь" в городе Жалал-Абад до прекращения аналогового вещания осуществлял свою деятельность на основании соответствующей лицензии, выданной Госагентством связи, которая до настоящего времени используется телеканалом "Сентябрь" (Телевещание "С-2"), действующим в цифровом формате. В связи с чем юридические лица - ОсОО "Редакция телерадиокомпания "С-2" и Телевещание "С-2" - были привлечены к судебному процессу в качестве заинтересованных лиц в порядке гражданско-процессуального законодательства. Сведения об использовании наименования "Сентябрь" Телевещанием "С-2" также были официально подтверждены представителями телекомпании в письме, адресованном ими в Госагентство связи", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее в СМИ со ссылкой на представителя ТРК писали, что прокуратура КР ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием. Руководство телеканала выразило намерение обжаловать решение Первомайского райсуда.
По данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО "Редакция телерадиокомпании "С-2" является Кадыралиев Байсалбек Эрменканович, учредителями - Шаилдаев Данияр Кенешбекович и Сыдыков Эмил Мурзабекович. Вид деятельности - телевидение. Адрес - Бишкек, ул.Фрунзе, 402.

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