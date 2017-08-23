А.Атамбаев и секретарь Совбеза России Н.Патрушев обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

23 августа 2017, 12:27 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 23 августа принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прибывшего в страну с визитом. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Президент А.Атамбаев и секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Н.Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров.