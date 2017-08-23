В странах ареала снежного барса будут созданы 23 ландшафтные зоны, в том числе 3 в Кыргызстане

23 августа 2017, 12:27 Комментарии

В 2013 году после первого форума по сохранению снежного барса каждая из 12 стран ареала снежного барса разработала стратегию. Они были объединены и была разработана единая стратегия по сохранению снежного барса. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 23 августа сообщил начальник департамента охраны и использования природных ресурсов Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев. По его словам, в рамках общей стратегии будут созданы 23 ландшафтные зоны в странах ареала снежного барса, 3 из них будут в Кыргызстане.

А.Мусаев сообщил, что Кыргызстан самостоятельно пытается увеличить территории особо охраняемых зон. "Например, в рамках стратегии устойчивого развития Кыргызстана уже созданы 3 такие зоны: Хан Тенгри (Иссык-Кульская область), Кана Чуу, Ала Тай. Рассматривается вопрос увеличения площади такой зоны в Ошской области, так как основная часть снежных барсов в Кыргызстане обитает в Ошской области", - сказал А.Мусаев.

В Кыргызстане 24-25 пройдет международный форум по сохранению снежного барса.