Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Если бы все мигранты вернулись, в КР сменился бы уже 8-й президент — экспертЕсли бы все мигранты вернулись, в КР сменился бы уже 8-й президент — экспертГенпрокуратура отрицает свою ошибку в иске против телеканала "Сентябрь"Генпрокуратура отрицает свою ошибку в иске против телеканала "Сентябрь"

Из-за пьяного водителя скончались мать и сын по дороге на Иссык-Куль

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365213_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444136-ru.html

Похожие новости

На пьяного водителя "Мерседеса", сбившего 3-х женщин и ребенка, завели дело

ДТП на трассе Бишкек – Торугарт: погиб водитель

Две машины столкнулись лоб в лоб близ Токмока — погиб водитель

Салбуурун — на Иссык-Куле впервые пройдет международный форум беркутчи

Водитель "Мерседеса", сбивший насмерть 4 человек в Сокулуке, был пьян — МВД

23 августа 2017, 12:15       Комментарии

В ДТП на 41 километре автодороги Бишкек – Торугарт скончались два человека. Информацию об этом сегодня, 23 августа, "ВБ" подтвердили в пресс-службе Управления патрульной милиции Чуйской области.
Как уточняется, авария произошла сегодня в 8 часов утра. Виновник ДТП вел автомобиль в нетрезвом состоянии.
"Погибшие - жители Тонского района, 37-летний водитель Audi-100 и его 68-летняя мать - ехали на Иссык-Куль. Водитель автомобиля Nissan, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на полосу встречного движения. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В результате водитель и пассажирка Audi скончались на месте. Виновник ДТП в настоящий момент доставлен в Ивановскую территориальную больницу с переломами ноги и ребер", - проинформировали в УПМ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум