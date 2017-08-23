Если бы все мигранты вернулись, в КР сменился бы уже 8-й президент — эксперт

23 августа 2017, 12:16 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Если бы все граждане Кыргызстана, которые уехали на заработки в Россию, вернулись обратно, в республике сменился бы уже восьмой президент, заявил на Международном центральноазиатском форуме "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев.

"Наша экономика не смогла бы решить проблему рабочих мест, если бы в страну вернулись 616 тысяч трудовых мигрантов. Благодаря условиям ЕАЭС они могут спокойно работать в России на равных условиях с россиянами", - отметил он.

Акенеев добавил, что уровень жизни трудовых мигрантов был бы гораздо выше, если бы они не пересылали значительную часть своих заработков на родину.

Форум организован политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

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