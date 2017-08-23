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Если бы все мигранты вернулись, в КР сменился бы уже 8-й президент — эксперт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444135-ru.html

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В ближайшие 12 лет Кыргызстаном будут править только мужчины — эксперт

23 августа 2017, 12:16       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Если бы все граждане Кыргызстана, которые уехали на заработки в Россию, вернулись обратно, в республике сменился бы уже восьмой президент, заявил на Международном центральноазиатском форуме "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций" заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев.
"Наша экономика не смогла бы решить проблему рабочих мест, если бы в страну вернулись 616 тысяч трудовых мигрантов. Благодаря условиям ЕАЭС они могут спокойно работать в России на равных условиях с россиянами", - отметил он.
Акенеев добавил, что уровень жизни трудовых мигрантов был бы гораздо выше, если бы они не пересылали значительную часть своих заработков на родину.
Форум организован политологическим центром "Север - Юг" и фондом "Евразийцы - новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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