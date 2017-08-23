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Футбол: матч Узбекистан — Кыргызстан в Ташкенте пройдет без болельщиков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444134-ru.html

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23 августа 2017, 12:27       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Контрольный матч по футболу между сборными Узбекистана и Кыргызстана пройдет без болельщиков, сообщили в федерации РУз по данному виду спорта.
Причины этого решения не объясняются, но оно было обоюдным. Игра состоится 25 августа на стадионе "Бунедкор". Трансляция и освещение матча также не запланированы, сообщили в узбекской федерации.
Вице-президент Федерации футбола КР Дастан Конокбаев рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что такое решение принято тренерами двух государств. По его словам, это нормальная практика - проводить контрольные матчи в закрытом режиме.
"В таких играх отрабатываются тактические схемы. Исходили, наверное, из этого. Важно дать сыграть тем игрокам, у которых мало практики на международной арене. Нам нужна была игра с таким сильным соперником, как Узбекистан. Игра в закрытом режиме всех устраивает, единственное, что предложила наша сторона, - сделать замены неограниченными, чтобы сыграли как можно больше футболистов", - отметил Конокбаев.
Результат матча не будет зафиксирован в рейтинге FIFA, так как игра проводится вне календаря по обоюдному согласию сторон.
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