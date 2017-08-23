Футбол: матч Узбекистан — Кыргызстан в Ташкенте пройдет без болельщиков

23 августа 2017, 12:27 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Контрольный матч по футболу между сборными Узбекистана и Кыргызстана пройдет без болельщиков, сообщили в федерации РУз по данному виду спорта.

Причины этого решения не объясняются, но оно было обоюдным. Игра состоится 25 августа на стадионе "Бунедкор". Трансляция и освещение матча также не запланированы, сообщили в узбекской федерации.

Вице-президент Федерации футбола КР Дастан Конокбаев рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что такое решение принято тренерами двух государств. По его словам, это нормальная практика - проводить контрольные матчи в закрытом режиме.

"В таких играх отрабатываются тактические схемы. Исходили, наверное, из этого. Важно дать сыграть тем игрокам, у которых мало практики на международной арене. Нам нужна была игра с таким сильным соперником, как Узбекистан. Игра в закрытом режиме всех устраивает, единственное, что предложила наша сторона, - сделать замены неограниченными, чтобы сыграли как можно больше футболистов", - отметил Конокбаев.

Результат матча не будет зафиксирован в рейтинге FIFA, так как игра проводится вне календаря по обоюдному согласию сторон.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });