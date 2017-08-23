Бишкекчане возмущены: не сохранили статуи на здании театра оперы и балета

23 августа 2017, 11:43 Комментарии

Жители Бишкека возмущены тем, что не сохранили статуи на здании Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Пользователь социальной сети Facebook Юлия Чалова опубликовала фотографии, где статуи, расположенные на крыше здания театра, разобраны.

"Даже в осажденном Ленинграде снимали и закапывали скульптуры, закрывали досками памятники, маскировали как могли здания, чтобы как можно больше сохранить. А у нас людям (и тем, кто стоит во главе всего этого творящегося маразма, и тем, кто непосредственно исполняет его — срубает деревья, занимается "реконструкцией" и т.д., им плевать на всё историко-культурное, значимое и неповторимое, на логику и последствия тоже плевать", — возмутилась она.

Генеральный директор театра Болотбек Осмонов рассказал K-News, что статуи необходимо менять, так как они разваливаются.

"Они изготовлены 50 лет назад и уже пришли в негодность, от малейшего дуновения ветра они рассыпались. В связи мы решили их поменять. Вся лепнина и статуи реставрируются и меняются", — сообщил он.

1 of 2 Отметим, автором композиций является советский скульптор и народный художник Киргизской ССР Ольга Мануйлова.