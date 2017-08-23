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В канун Азиатских игр Туркменистан запретил продажу алкоголя

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kanu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444132-ru.html

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23 августа 2017, 11:59       Комментарии

Накануне Азиатских игр власти Туркменистана запретили в Ашхабаде продажу спиртных напитков. По данным местных СМИ, в продуктовых магазинах столицы Туркменистана полностью исчезла алкогольная продукция, а торговые точки со спиртным прекратили свою деятельность.
Как сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс ((AP), по устному распоряжению властей страны, продажа алкоголя прекращена до октября этого года.
Информационная служба Франс-пресс (AFP) сообщает, ссылаясь на сотрудника министерства торговли (имя которого не разглашается), что запрет на продажу алкоголя связан с подготовкой к Азиатским играм, которые пройдут в Ашхабаде с 17 сентября по 27 сентября этого года.
По информации издания, сотрудник Министерства торговли рассказал, что данный запрет осуществляется с целью обеспечения общественной порядка.
15 августа правительство Туркменистана объявило о введение усиленного режима работы военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. Сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа за 30 дней до Азиатских игр, продолжатся до их окончания 27 сентября.

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