В канун Азиатских игр Туркменистан запретил продажу алкоголя

23 августа 2017, 11:59 Комментарии

Накануне Азиатских игр власти Туркменистана запретили в Ашхабаде продажу спиртных напитков. По данным местных СМИ, в продуктовых магазинах столицы Туркменистана полностью исчезла алкогольная продукция, а торговые точки со спиртным прекратили свою деятельность.

Как сообщает информационное агентство Ассошиэйтед Пресс ((AP), по устному распоряжению властей страны, продажа алкоголя прекращена до октября этого года.

Информационная служба Франс-пресс (AFP) сообщает, ссылаясь на сотрудника министерства торговли (имя которого не разглашается), что запрет на продажу алкоголя связан с подготовкой к Азиатским играм, которые пройдут в Ашхабаде с 17 сентября по 27 сентября этого года.

По информации издания, сотрудник Министерства торговли рассказал, что данный запрет осуществляется с целью обеспечения общественной порядка.

15 августа правительство Туркменистана объявило о введение усиленного режима работы военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. Сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа за 30 дней до Азиатских игр, продолжатся до их окончания 27 сентября.