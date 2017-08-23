23 августа 2017, 11:36 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане возобновили работу 32 предприятия промышленности по угольной отрасли, производству пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, мебели и другой промышленной продукции. Об этом агентству "Кабар" сообщили в Аппарате Правительства КР.

За 7 месяцев 2017 года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 124,7 млрд. сомов, производство к уровню аналогичного периода 2016 года увеличилось на 32,9%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 70,1 млрд. сомов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение составило 22,3%.Таким образом Правительству КР удалось добиться перелома ситуации. По словам экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, за первое полугодие этого года удалось достичь хороших макроэкономических показателей.

Следует отметить, что с начала 2016 года наблюдалось снижение промышленного производства. Так, по итогам 4 месяцев 2016 года спад промышленности составлял 26%. Но уже, по итогам 2016 года промышленными предприятиями было произведено продукции на сумму 205,3 млрд. сомов и достигнут положительный рост объема промышленной продукции на уровне 4,9%, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 108 млрд. сомов, по сравнению с 2015 годом он увеличился на 4,8%.

В 2016 году запущено 73 малых и средних предприятия в регионах по выпуску строительных материалов, резино-пластмассовых изделий, мебели, швейной продукции и другой промышленной продукции, создано 489 рабочих мест.