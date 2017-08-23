Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.32 $/гр (-0.08) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Узбекистан примет участие в Международном форуме в КыргызстанеУзбекистан примет участие в Международном форуме в КыргызстанеТаможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомовТаможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

В Узбекистане по подозрению в связях с ИГ задержаны несколько десятков человек

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444130-ru.html

Похожие новости

Узбекистан примет участие в Международном форуме в Кыргызстане

Таможенники задержали контрабандные двери из Узбекистана на 100 тыс. сомов

Президент Узбекистана посетит Кыргызстан

Машины столкнулись лоб в лоб на трассе Бишкек-Торугарт, погиб один человек

Кыргызстан разгромил Узбекистан со счетом 11:2 на ЧМ по кок-бору в Астане

23 августа 2017, 11:39       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Самаркандской области Узбекистана по подозрению в причастности к экстремистской организации "Исламское государство" задержаны десятки мигрантов, вернувшихся из заработков в Белгороде. Как сообщил узбекской службе радио "Свобода" источник в правоохранительных органах Самарканда, около 50 человек были задержаны 14 августа на основании признательных показаний товарищей.
По словам сотрудника правоохранительных органов, пожелавшего остаться неизвестным, вернувшиеся из заработков в России узбекистанцы подозреваются в преступном сговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации "Исламское государство".
– По данному случаю заведено уголовное дело, ведется следствие, – сказал сотрудник правоохранительных органов Самарканда.
Однако родственники задержанных утверждают, что их близкие не имели никакого отношения ни к каким религиозно-экстремистским организациям.
По данным правоохранительных органов, в последние годы в Узбекистане участились случаи задержания граждан по обвинению в религиозном экстремизме. Правозащитник из Ташкента, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов говорит, что в последнее время наблюдается радикализация узбекских трудовых мигрантов, находящихся на заработках в других странах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум