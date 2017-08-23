В Узбекистане по подозрению в связях с ИГ задержаны несколько десятков человек

23 августа 2017, 11:39 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Самаркандской области Узбекистана по подозрению в причастности к экстремистской организации "Исламское государство" задержаны десятки мигрантов, вернувшихся из заработков в Белгороде. Как сообщил узбекской службе радио "Свобода" источник в правоохранительных органах Самарканда, около 50 человек были задержаны 14 августа на основании признательных показаний товарищей.

По словам сотрудника правоохранительных органов, пожелавшего остаться неизвестным, вернувшиеся из заработков в России узбекистанцы подозреваются в преступном сговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации "Исламское государство".

– По данному случаю заведено уголовное дело, ведется следствие, – сказал сотрудник правоохранительных органов Самарканда.

Однако родственники задержанных утверждают, что их близкие не имели никакого отношения ни к каким религиозно-экстремистским организациям.

По данным правоохранительных органов, в последние годы в Узбекистане участились случаи задержания граждан по обвинению в религиозном экстремизме. Правозащитник из Ташкента, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов говорит, что в последнее время наблюдается радикализация узбекских трудовых мигрантов, находящихся на заработках в других странах.