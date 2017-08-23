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Обменщик на рынке "Дордой" недодал тысячу сомов и показал средний палец

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365206_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444128-ru.html

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23 августа 2017, 11:09       Комментарии

В социальной сети Facebook один из пользователей опубликовал информацию о том, что в обменном бюро на территории рынка "Дордой" их обманул недобросовестный работник.
Девушка рассказала, что она повезла гостей из Казахстана на рынок. Из-за того, что они не заезжали в город и поехали сразу на базар, они решили поменять деньги прямо на рынке. При этом, как отмечает автор публикации, они меняли небольшую сумму, поэтому посчитали, что обмануть их не удастся. Хотя риски и были.
"Обменяли 20 тысяч тенге, и в итоге не хватает 300 сомов. Мы ему пересчитали, и он нам в итоге отдаёт эти 300 сомов. Вроде все правильно, деньги отдал, со спокойной душой идём за покупками. Каково же было наше удивление, когда, расплачиваясь за покупки, вместо 4300 у нас оказалось 3000 сомов. Продавец, у которой мы покупали товар, сказала, что там постоянно так делают, и к ней так каждый день приходят обманутые клиенты. В итоге она пошла вместе с нами разбираться. Пришли мы обратно, а он, увидев нас, сразу протягивает 1000 сомов без никаких проблем. Мы требуем полную сумму отдать, а это ещё 300 сомов. В итоге он показывает средний палец и покрывает нас отборным матом. Люди, будьте внимательны и не попадайтесь к этим мошенникам, их шарашкина контора стоит на центральном проходе рынка", - говорится в публикации.

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