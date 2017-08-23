Бывший муж известной певицы Динары Акуловой водворен в СИЗО

23 августа 2017, 11:28 Комментарии

Бывший муж известной певицы Динары Акуловой Абдумалик Шерматов водворен в СИЗО. Информацию об этом сегодня, 23 августа, "ВБ" подтвердили в ГУВД Бишкека.

Как уточняется, в отношении Шерматова возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса.

"С заявлением в милицию обратилась женщина, которая сообщила, что в 2015 году Шерматов взял у нее более 600 тысяч сомов на организацию концерта. Он пообещал, что вернет их после мероприятия, однако до сих пор не вернул. По данному факту Шерматова задержали 15 августа. Постановлением Октябрьского районного суда столицы обвиняемого взяли под стражу до 2 сентября", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, что в январе текущего года стало известно, что дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина подозревается в мошенничестве. Девушка взяла в аренду автомобиль, но полную сумму за него не отдала. В отношении нее также было возбуждено уголовное дело.